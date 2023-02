BBB 23: Internautas pedem expulsão de Larissa

Pós festa do reality gerou polêmica nas redes sociais e sister deu tapa em Boco Roso

Minha gente, os pós festas são bem melhores que qualquer festa do BBB 23, mas dessa vez o assunto está quebrando na web por causa de um tapa que a Larissa deu em Fred. Os fãs do reality estão pedindo a expulsão da musa, por causa do tapa que ela deu na cara de Boco Roso.

Não é de hoje que o pós festa dá o que falar nas redes sociais, principalmente com a bagunça com as espumas de barbear. Aline Wirley já ficou nervosa com isso e disse que as brincadeiras não dariam certo.