BBB 23: Gustavo é o novo líder (de novo!)

Cowboy levou a melhor na prova desta semana e vai poder aproveitar as delícias de ser líder no quarto com Key

Ai gente, de novo? Eu não sei o que aconteceu, mas Gustavo foi o líder da semana dentro do BBB 23 de novo. Aqui fora a gente estava doido para ver outra pessoa ganhar para ver a formação de um novo casal (alô, Amanda e Sapato). A web foi a loucura e ainda disseram que Cézar deixou Gustavo ganhar a prova. Mesmo que tenha sido isso, Black ficou fora do abraço de vitória de Gustavo e não está nos planos do cowboy. Quem gostou muito da boa nova foi Key Alves, que vai poder aproveitar mais a estadia do boy magia no quarto fazendo brincadeiras bobas e gostosas. Afe!