BBB 23: Gustavo Cowboy é o novo líder da casa

Cowboy do Tik Tok prometeu que vai ter champanhe no quarto do líder e muita brincadeiras bobas e gostosas com Key Alves

Iiih trem, ninguém segura Gustavo Cowboy no BBB 23, o muso é o novo líder da casa depois de levar a melhor durante a prova realizada nesta quinta (02). Key ainda prometeu que agora sim os dois vão movimentar os edredons do reality. Gustavo disse que teria champanhe no quarto do líder para os dois, e ela ainda completou dizendo que agora sim os dois poderiam ir para cama juntos. Vale lembrar que eles já tinham pegado fogo e chegado bem próximo de movimentar um edredom dentro da casa mais vigiada do Brasil. Não perco esse momento por nada!