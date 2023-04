BBB 23: Gabriel fala sobre não ter beijado Bruna bêbada: “O mínimo”

Ator disse que se sente incomodado de ver as pessoas elogiando sua atitude quando deveria ser a atitude de qualquer homem

Gabriel Santana parou o Caldeirão para dar um show contra o assédio. O ator foi muito elogiado pela sua atitude de não ter beijado Bruna Griphao quando ela estava bêbada na festa do reality, o que não deixou de chamar a sua atenção foi o comportamento do público. Gabriel disse que sua atitude foi a mais próxima do que qualquer homem deveria fazer.

A reação da plateia quando o Gabriel Santana disse que não fez nada de excepcional por não ter tentado beijar a Bruna bêbada, fez apenas o mínimo que qualquer homem tinha que fazer. #BBB23 #Domingão pic.twitter.com/uvPUnkoU8K — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 2, 2023

“Isso é o mínimo que deveria ser feito. Eu não tive nenhuma atividade excepcional com nenhuma mulher da casa, fiz o que qualquer homem deveria fazer”, disse.

Vale ressaltar que a paixão de Gabriel pela atriz dentro da casa foi gradativa, e aos poucos os dois foram se aproximando. Será que vinga?