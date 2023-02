BBB 23: Gabriel é o segundo eliminado do reality

Modelo saiu do reality da Globo com 53,3% dos votos

Depois de dar o que falar nas redes sociais e dentro da casa, Gabriel Fop saiu do reality com a votação do público. O modelo competia uma vaga na casa com Cézar Black e Domitila, mas tudo prova que o peixe morre pela boca mesmo. Fop deixou o reality com 53,3% dos votos.

Nas últimas semanas ele tinha pegado no pé de Bruno Gaga chamando ele de gordo e comparando o seu cabelo ao gramado da casa. O fato gerou a maior revolta na web.

Além disso, ele teve o seu relacionamento com Bruna Griphao taxado como abusivo e alertado até pelo apresentador do BBB a prestar mais atenção nos seus atos. Ou seja, saiu tarde.