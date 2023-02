BBB 23: Gabriel diz ter se decepcionado com Fred

Modelo contou detalhes sobre a sua visão de jogo ao participar da ‘Rede BBB’ com ex-participantes

Vocês pensaram que Gabriel Fop não comentaria o jogo que está rolando solto dentro da casa mais vigiada do Brasil? O modelo soltou o verbo com suas amigas, ex-BBB´s, na ‘Rede BBB’.

O modelo resolveu tirar Fred do jogo, um dos seus aliados quando ele esteve dentro do jogo, dizendo que se decepcionou com ele. “Me decepcionou o fato de tocar o Big Fone, ele [Fred] levantar, não correr e não fazer nada. Não tira meu nome da boca! A estratégia dele é não se comprometer”, disparou ele.

Parece que daí não sai amizade nenhuma não, hein?