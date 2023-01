BBB 23: Gabriel conta como foi conversa com psicóloga e alfineta Ricardo: “Vai continuar a ser planta”

Modelo contou detalhes para os brothers da sua conversa com a psicóloga e revelou que conseguiu tirar suas dúvidas sobre ele mesmo

De acordo com o modelo da edição do BBB 23, ele está mais pronto do que nada para voltar para o jogo. O comeback de Gabriel aconteceu após ele conversar com a psicóloga disponível para os brothers, mas não parou por aí, porque ele ainda alfinetou Ricardo, dizendo que ele precisava conversar com ela também para deixar de ser planta.

“Conversei com a psicóloga, estou melhor. Não vou ficar mais na cama, voltei para o jogo. É bom conversar com a psicóloga, mesmo se não precisar, porque ela tira muitas dúvidas em termos de tipo, você mesmo, tá ligado?”, revelou.

Bruno ainda perguntou em que sentido ele falava e sem explicar detalhes ele falou para Ricardo. “Tipo assim, por exemplo, você. Você não vai falar com ela?”. E Ricardo respondeu: “Cara, nos três primeiros dias eu pensei em falar”. Ao ouvir isso, Gabriel alfinetou o amigo: “Então você vai continuar a ser planta”.