BBB 23: Fred Nicácio fala sobre confiança no jogo: “Era serenidade”

Ex-BBB participa do ‘Café com Eliminado’ no ‘Mais Você’ com Ana Maria Braga e não deixa de falar sobre sua confiança

Não podemos deixar de notar que após a saída de Fred Nicácio do BBB 23 ele se manteve firme e forte. Ana Maria não pode deixar de perguntar o motivo de tamanha confiança dentro do jogo mesmo após sua saída. O médico respondeu que não era confiança, mas sim serenidade. “Que legal rever isso Ana. Então, eu acho que não é o ar de confiança é meu olhar de serenidade e aguardar o que quer que viesse. eu queria ter essa autoestima delirante que as pessoa acham que eu tenho. Não era um olhar de confiança, era serenidade que eu estava tranquilo para o que quer que venha. Só de estar presente já é uma grande vitória. Falei no começo que não importa quando eu saia, ganhar não é vencer e não há quem diga que eu não sou um vencedor, sair já é uma grande vitória”, disse ele. Fred ainda conta como se sentiu após o discurso de Tadeu. “É um recado lindo, cheio de carinho e afeto. Tadeu é muito delicado, a notícia nunca é algo pesado, é apenas um comunicado. Recebo com o coração aliviado”, finalizou.