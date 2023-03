BBB 23: Fred Nicácio comenta mandinga para se proteger de Cristian: “Funciona!”

Em entrevista ao ‘Mais Você’ o eliminado contou detalhes sobre o aperto de mão que recebeu de Cristian após episódio de intolerância religiosa

Fred Nicácio esteve no ‘Café com Eliminado’ no Mais Você e não deixou de falar sobre a figa que fez quando Cristian apertou a sua mão depois do episódio de intolerância religiosa. Fred disse que aprendeu a mandinga com seus antepassados e ainda disse que não transforma vilão em vítima, por isso aceitou o aperto de mão.

“A cara nem queima, né Ana? Em momento nenhum eu me protegi contra o ataque espiritual que ele estava fazendo para mim, história, uma pessoa que demonstrou tanta falsidade, tanta armação, tanta persuasão, jamais queira me ganhar naquele papinho furado”, disse ele.

Fred ainda contou que não transformaria Cristina em vítima na situação, por isso pegou mão do brother. “Seria uma falta grande para mim é uma coisa que eu não faço é trabalhar o vilão em vítima. Apertei a mão dele, mas fiz mandinga para me proteger e funciona!”, finalizou.