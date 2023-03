BBB 23: Fred Nicácio chama Key Alves de cobra: “Me picou”

Brother eliminado nesta terça (28) contou que foi picado nas costas pela jogadora de vôlei

Receba toda a verdade de Fred Nicácio. Para os meus fãs de reality o BBB 23 tem sido uma grande montanha russa de emoções e não podemos negar. Fred Nicácio deu sua opinião sincera sobre Key Alves e não deixou de falar que ela é uma cobra.

“Agora, a Key também, que está dentro da casa. Inclusive acho que ela influenciou muito o cowboy nesse momento. Agora vendo com outros olhares acho que a saída do cowboy é culpa dela. Acho que ele não agiria como ele agiu se não fosse por ela. Está nítido aí como ela me picou pelas costas”, disparou.

Fred ainda contou que é o maior biscoiteiro da casa, dando o podium para Bruna. “A Bruna né, gente. O que ela quer ganhar de biscoito não está no gibi”, finalizou.