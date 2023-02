BBB 23: Fred assume que já beijou outros homens

Boco Roso contou que já ficou com outros rapazes em conversa com os brothers da casa

O que? Fred do ‘Desimpedidos’ deu o que falar nas redes sociais após revelar que já ficou com outros homens. A web foi à loucura diante da declaração do youtuber que é ex-marido de Bica Rosa, com quem tem um filho, Cris.

Tudo aconteceu em meio a uma conversa sincera com os brothers que eles abriram e falaram sobre suas experiências homossexuais. “Eu beijo os meus amigos”, disparou Fred, revelando que já tinha dado selinho nos amigos.

Cara de Sapato fica surpreso com a resposta e ainda questiona e ele investe: “Não de linguona, mas já dei muitos selinhos. Todos os meus amigos eu já beijei”, diz.