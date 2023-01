BBB 23 estreia com a pior audiência e faturamento colossal

De acordo com o TV Pop o reality estreou com uma média de 22.4 pontos

Eita! Depois de todo o bafafá com a Americanas, sabemos que o Big Brother esse ano não veio de brincadeira e o faturamento está lá no alto. Mesmo o investimento entregando tudo que a gente queria, a audiência iniciou o programa frio, sendo a pior de todas as estreias, de acordo com o TV Pop.

Boninho apostou todas as suas cartas nessa edição e fez até ajustes para que o programa fosse mais emocionante, criando duplas e paredão em duas etapas.

Vale ressaltar que com a saída da Americanas, o Mercado Livre entrou e pegou o seu lugar como patrocinador master, dividindo espaço com outras 15 empresas. A perspectiva de faturamento é de 1 bilhão de reais.

O programa marcou 22.4 pontos de média e um pico de 26.1, mas ficou abaixo do nível máximo que atingiu em 2022, com 30.2.