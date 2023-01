BBB 23: Eliminado do reality pode deixar mensagem enigmática para os brothers

De acordo com o Gshow o eliminado pode deixar um recado para os brothers

Sinto que Boninho se inspirou para essa edição do Big Brother Brasil, viu? Afinal o reality da Globo está cheio de surpresas e a gente não perde por esperar tudo que acontece do lado de cá. De acordo com o Gshow, o diretor disse que os eliminados poderão deixar um recado para os brothers que continuam na competição pelo prêmio.

A informação ainda ficará a critério do eliminado, ou seja, pode até rolar fake news a la Larissa Tomásia. Aloca!

Vale ressaltar que o recado será para todos e não para um participante específico. Sinto que esse ano o pau vai quebrar, com todas as estratégias traçadas para isso. O reality começa na segunda (16) e já estou ansiosa para isso.