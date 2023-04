BBB 23: Domitila sai do reality com 59,94% dos votos

Internautas ficaram revoltados com o resultado do paredão no BBB 23 com a saída de Domitila e a permanência de Larissa que já saiu uma vez da casa

É minha gente, nem Boninho está tendo jeito de segurar os bafafás que acontecem nas redes sociais sobre o BBB 23. A edição foi marcada por muitos internautas comentando o jogo de forma negativa e depois da saída de Domitila não foi diferente. A musa saiu com 59,94% dos votos e o público não deixou de questionar como ela poderia sair e Larissa permanecer no jogo. Para quem não sabe, Larissa só está no jogo até agora por causa da repescagem, porque ela já tinha saído do reality há tempos. Um internautas ainda diz que Domitila era sua participante favorita, porque ela se entregou ao jogo, se posicionando, se entregando e voltou de diversos paredões. Agora a musa vai curtir os mimos fora da casa.