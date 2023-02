BBB 23: Cristian fala com Fred depois de episódio de intolerância religiosa

Tadeu Schmidt deu um puxão de orelha nos brother depois que o assunto tomou conta das redes sociais

Todas as minhas fofoqueiras viram que Fred Nicácio foi vítima de intolerância religiosa com Cristian falando sobre ele com Gustavo e Key Alves. A web caiu matando e o apresentador do programa não deixou de falar sobre o tema.

Depois do ao vivo, Cristian chamou Fred para conversar e perguntou o motivo dele estar parado em frente a cama dos brothers. “Eu quero entender uma coisa que eu fiquei bem mal. Eu quero entender o que aconteceu. Essa noite, não sei se você passou ou se aconteceu alguma coisa, eu acordei e você estava parado na minha frente dentro do quarto. Quê que aconteceu? A Marvvila viu. A Domitila te pediu ainda: ‘Ah, tu tá com insônia?’ Lembra? Já era de madrugada”, iniciou.

Fred explica que não estava conseguindo dormir e que estava com dor de cabeça. “Eu me senti meio m*l. Cara, não tenho nenhum problema com religião. Eu respeito todas. Não tô julgando nada de religião. Não sei se esse assunto foi à tona… Às vezes você solta algumas palavras que deve ser da tua religião, axé, Oxum… Oxum é um Deus, alguma coisa assim. Não que eu não me sinta confortável, mas eu não entendo e eu fico assim meio receoso…”, explica Cristian.