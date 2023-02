BBB 23: Cristian é eliminado do reality da Globo

Brother saiu do Big Brother com 48,32% dos votos

Depois de dar o que falar na web se envolvendo com intolerância religiosa, o público votou e mandou Cristian para fora do reality. O muso foi o jogo eliminado no reality com 48,32% dos votos.

A semana do brother foi a mais intensa desde que ele entrou, afinal, ele levou até um puxão de orelha de Tadeu Schmidt por causa dos seus comentários sobre a religião de Fred Nicácio.

A intolerância chegou até o conhecimento dos ADM´s de Fred e eles tomaram as medidas legais cabíveis. Cristian que arque com tudo aqui fora.