BBB 23: Cristian aponta que está convivendo com pessoas que “não aceitaria”

Apontado como o excluído da edição, o muso disse que está convivendo com um monte de gente diferente, pessoas que eu não aceitaria

Hablou e falou a verdade sobre os participantes do BBB 23. Em conversa com Bruna Griphao, Cristian deu detalhes sobre os participantes e ainda disse que está convivendo com muitas pessoas diferentes, principalmente gente que ele não acharia legal. Eita!

“Eu trabalho com público, mas tô no meu ambiente, posso ser aberto. Aí cheguei aqui e um monte de gente diferente, tipos de pessoas que lá fora eu não aceitaria, não acharia legal e a gente tem que conviver, tem que conversar e ser amigo dessas pessoas”, disse.

Vale ressaltar que ele é uma das apostas para ir para o paredão, afinal, ele está mais distante dos jogadores do que deveria. Mas agora sabemos que é tudo questão de amizade.