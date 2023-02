BBB 23: Cezar cai no choro e se sente sozinho

Enfermeiro não aguentou a pressão do reality e caiu no choro, sendo consolado por Bruna Griphao

Dentro do BBB não tem pessoa forte, afinal, alguma hora um dos participantes cai no choro e se entrega ao desespero do confinamento. Cezar Black não segurou as lágrimas e sentiu o peso do BBB nas suas costas. O enfermeiro teve que ser consolado por Bruna Griphao.

“Você entende a diferença, você é rodeada de pessoas e eu não sou”, começou o enfermeiro. Cezar disse que se sente muito sozinho na casa e sem amigos.

Ele continuou: “Eu não tenho ninguém, eu sempre me sinto aqui fora de contexto total, cara, sabe? (…) Nunca tive ninguém pra se aproximar de mim e falar: ‘Pô, Blackão, e aí, vamos ficar junto, não sei o que’, não, nunca, aí eu fiquei perdido”.

O brother ainda lembrou de Tina, que foi a única que perguntou da sua vida. “Aí eu fui tentar com o pessoal do outro grupo, ninguém me quis, ninguém quis me conhecer. A única pessoa que mesmo brigando comigo virou pra mim pela primeira vez e perguntou: ‘Cara, Black, me conta sua vida, me conta de você’, foi a Tina, a pessoa que mais tive treta no começo, a única pessoa”, disse.