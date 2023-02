BBB 23: Cezar Black sente atração por Bruna Griphao

Enfermeiro desabafou com os brothers e ainda disse que Tina é sua parceira no jogo, sem interesse além disso

Habla mesmo! Cezar Black abriu o coração e disse que tem um interesse em Bruna Griphao. O enfermeiro disse que os colegas ainda ficam colocando pilha na relação dele com Tina, mas que não tem nada a ver, ela é a parceira dele no jogo e ele não sente atração por ela, apenas por Bruna.

“Loira!”, respondeu Black. “[Eu sou] negão, né? Eu sinto atração por ela. Se fosse para ficar, seria ela”, completou.

Cristian ainda pergunta sobre Tina, com quem a casa shippa Black e ele dispara: “Não. Zero possibilidade. A Tina é brother. A Larissa [Santos], no começo, eu achava ela bonita, massa, mas depois… A Key [Alves] também nada a ver”, continuou.

“Mas a Bruninha eu acho ela uma graça. É alguém que eu ficaria e só. Vocês ficam pilhando [eu com] a Tina, mas nada a ver. Eu considero ela uma brother”, finalizou.