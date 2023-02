BBB 23: Bruno Gaga fala pela primeira vez sobre desistência após saída do reality

Brother mandou um recado para o público que torcia pela sua chegada na final do reality

Finalmente! Bruna Gaga deu as caras depois de desistir do BB 23 e pediu desculpas a todas as pessoas que torciam por ele no reality da Globo. O muso explicou detalhes sobre o motivo que o fez pedir para sair do programa.

“Primeiramente quero pedir desculpas a todo público se eu errei lá dentro. Foi a intensidade do jogo, eu não sou isso, eu sou muito coração e tipo, lá, às vezes, tem que agir com a razão e com a pressão do jogo deixa a gente muito intenso, muito na loucura”, disse ao Gshow.

O brother ainda disse que não estava conseguindo ser ele mesmo. “Não estava mais conseguindo ser eu mesmo. Pode ver que eu já estou sendo eu agora, minha vibe”, disse. “Com a pressão do jogo, veio em mim certezas, medos, inseguranças”, finalizou.