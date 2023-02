BBB 23: Bruno Gaga desiste do reality da Globo

Brother disse que sentia muita pressão dentro do reality e saudade dos familiares apertou na hora

Meu Deus, mais um ano com desistência no BBB. Bruno Gaga acabou de apertar o botão para sair do programa, assim como fez o neto de Silvio Santos, Tiago Abravanel. O brother disse que estava sentindo muita pressão e saudade dos familiares.

Os brothers ficaram sem acreditar quando ouviram o barulho da sirene apitando. Antes dele apertar o botão eles tentam salvar, mas é tarde demais para qualquer ajuda.