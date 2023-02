BBB 23: Bruna Griphao comenta banho de Fred: “Caraca, olha a berinjela”

Atriz não deixou de olhar a reparar a parte íntima do muso que tomava banho de cueca branca

Minha gente, os banhos de cueca branca estão ficando famosos dentro do BBB 23, né? Bruna Griphao não deitou e comentou o banho de Fred com Larissa. A musa ainda parou em frente ao box onde os dois tomavam banho para reparar bem de perto, comparando a intimidade do muso a uma beringela.

EU NAO TO AGUENTANDO COM ISSO AQUI pic.twitter.com/R7GeMz3GgR — ؘgica (@gigitweeta) February 18, 2023

“Caraca, a berinjela do homem!”, diz ela, fazendo cara de chocada. Os banhos de cueca branca estão sendo muito chamativos nessa edição, segura!