BBB 23: Boninho revela que reality terá troca de participantes com outro reality

Diretor do programa disse que a troca acontecerá entre um brother e um participante do La Casa de Los Famosos

Boninho está com a corda toda para uma edição pra lá de boa do BBB 23. O diretor do programa disse que no meio desta edição teremos uma troca de participantes do Big Brother Brasil para o do La Casa de Los Famosos.

“Esse #bigday está uma loucura! O pessoal da Telemundo e meu querido amigo @ronalddaym estão começando #lacasadosfamosos nesta terça e a gente já vai fazer essa parceria @bbb #bigbrotherexchange vem uma celebridade de lá e a gente manda alguém daqui! Qual vai ser a dinâmica??? Dá uma ideia aí!!!!”, escreveu ele na legenda do post.

Antes de tudo isso, Ana Cara e Tadeu já tinham dado a deixa de que teríamos uma troca na edição. Resta saber como será escolhido.