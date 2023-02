BBB 23: Amanda se preocupa com aproximação de Bruna Griphao e Sapato

A médica disse que a atriz deveria se encontrar dentro do jogo e não ficar transferindo a intensidade

Quem ama cuida? Aloca! Amanda está de olho no jogo assim como qualquer outro jogador, mas ela não deixa de se preocupar com o seu parceiro de BBB 23, Cara de Sapato. A médica disse que se preocupa com a aproximação de Bruna Griphao e o lutador de MMA, porque a loira transfere toda a sua intensidade para alguém.

Em conversa com Aline, elas disseram que ela poderia estar entrando no mesmo lance que teve com Gabriel no início do jogo. “Tenho preocupação com ela. Vi várias vezes ela procurando ele. Parece que ela transfere essa intensidade. Ela fica procurando, procurando…. Senti isso ontem. Ela mesmo precisa se encontrar….”, disse Amanda.

“Vi que agora ela está com Sapato. Quando eu converso com ele, ela vem no meio. Não é ciúmes… [Mas], ao invés de ela se encontrar, ela vai transferindo essa intensidade…”, finalizou.