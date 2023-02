BBB 23: Amanda se arrepende de não ter dado monstro para Fred Nicácio

Médica soltou o verbo e disse que não consegue engolir Fred dentro do reality da Globo

Amandinha soltou o verbo logo no início da dinâmica chamando Fred Nicácio para ouvir tudo que ela tinha para dizer. A médica disse que seu maior arrependimento foi não ter dado o castigo do monstro para ele e que não consegue engolir o médico dentro do game. Receba!

“É desconfortável para mim o seu jogo. Você é uma pessoa que eu tentei te acessar algumas vezes, e você falou que não fazia questão de me acessar. Você me considera um elo frágil. Eu me envolvo sim no jogo, já ganhei provas aqui, nós não conversamos do jogo. Se eu for embora amanhã, eu deixo bem claro que meu único arrependimento é não ter te colocado no Monstro. Eu não fiz isso porque a gente não tinha comida na Xepa”, disse ela.

Fred ainda rebateu as acusações de Amanda: “Você está equivocada em achar que as pessoas votaram por influencia minha. É uma percepção minha e de outras pessoas [que ela seja o elo frágil], se é uma verdade ou não, não vamos saber. Eu estou falando sobre jogo, não sobre você como uma pessoa. No seu jogo, eu e outras pessoas temos tido a percepção há algum tempo”, afirmou.