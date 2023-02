BBB 23: Adm´s de Cristian fazem nota de repúdio para Paula

Nota diz que as ameaças da sister vão muito além do reality show da Globo

Depois que Paula disse que iria arrancar a cabeça de Cristian e agredí-lo, a equipe que cuida das redes sociais do gaúcho fez uma nota de repúdio diante das ameaças da sister. Em nota, eles dizem que a ameaça não é entretenimento.

“Infelizmente as ameaças da participante Paula vai muito além do jogo, muito além de um reality show. As falas ditas hoje pela participante PAULA como: “vou cortar a cabeça e não sei se vai comer cachorro ou eu”, “vou enfiar a faca”, entre outras tão absurdas quanto essas são AMEAÇA A INTEGRIDADE FÍSICA do Cristian, inclusive com o uso de arma branca”, disse a nota com vídeos que comprovam sua ameaça.

A nota ainda completou: “Nós familiares, amigos e equipe repudiamos essas falas e estamos preocupados com à integridade física do Cristian. Ameaça a vida não é entretenimento! Vamos tomar providências e todas as medidas cabíveis serão acionadas!”, informa.