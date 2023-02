BBB 23: “2 milhões não valem esse sofrimento”, dispara Fred Nicácio

Médico chorou muito nos braços de Aline Wirley e disse se sentir julgado pelos colegas de confinamento dentro da casa

O doutor que roubou a cena dentro do BBB 23 também é ser humano e mostrou que tem sim uma sensibilidade. Fred Nicácio caiu no choro no colo de Aline Wirley e ainda disse que se sente julgado pelos colegas de confinamento.

“Estou me sentindo encurralado, acuado. Não aguento mais todo mundo me vendo como seu fosse uma pessoa muito ruim. Eu sinto a energia das pessoas com relação a mim. Não estou aguentando, está desesperador as pessoas me olhando como se eu fosse uma coisa terrível”, confessou.

Aline consolou o médico: “Estamos julgando uns aos outros sim, e as nossas escolhas e nossos atos estão sendo julgados, sim. Mas esse medo você está criando. Não tenha medo. Não desanime, você não pode fazer isso com você agora”, disse.

“Dois milhões não valem esse sofrimento que eu tenho sofrido aqui dentro. Não valem”, desabafou Fred.