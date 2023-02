Bazar com roupas de Flordelis começa com preços entre R$60 e R$150

As netas da ex-deputada federal, Rayanne e Lorrane dos Santos, começaram a vender as roupas pelas redes sociais

Depois de ser presa por diversos fatores escandalosos, as netas de Flordelis decidiram abrir um brechó com as roupas da ex-deputada federal. A página do bazar com os vestidos da pastora começou com poucas peças em exibição e os valores variam entre R$60 e R$150.

Lorrane, uma das netas, disse que algumas peças já foram vendidas, sem dar detalhes de quais seriam as vendas. A renda arrecadada será destinada a ajudar os parentes que ainda vivem na casa de Flordelis.

A pastora foi condenada em novembro de 2022 a 50 anos e 20 dias de prisão pelo assassinato de Anderson do Carmo, seu ex-marido.