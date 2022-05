Topless, bumbum de fora e banho juntos no lago! Os bastidores de Pantanal está tão quente quanto a novela

Atores de Pantanal aproveitaram as gravações em brincadeiras prá lá de íntimas. Eu amo!

Tô seca! Pantanal não deixa a gente com fogo apenas na trama, porque na vida real a coisa pega fogo e a gente teve conhecimento disse em uma thread do Twitter que revelou os atores em brincadeiras bobas e gostosas. Ai que delícia.

Tudo indica que a região pantaneira deixou os atores com os extintos mais aflorados para viver a fundo tudo que a novela tinha direito a ensinar. Do topless às bebidas no pôr do sol, todos aproveitaram muito as gravações, daquele jeitinho que a fofoqueira gosta (risos).

Boa parte do elenco está de volta na região do Mato Grosso do Sul para gravações da novela e a gente vê tudo isso no instagram de Alanis Guillen, Jesuita Barbosa, Bella Campos, Julia Dalavia, Guito, José Loreto e Leandro Lima que pipoca de kikiki. Pouca roupa, calor e beijinhos não faltaram, principalmente entre a menina Juma e o filho de Zé Leôncio, Jove. Será que vem aí?