Alerta treta! Bárbara Labres diz que é única DJ mulher do Brasil e arranja treta com internautas e DJ Devochka!

A DJ Devochka não levou desaforo e descascou o abacaxi em cima da ex namorada de Gabi Versiani

Vou te contar uma coisa: quando a gente não perde a oportunidade de ficar quieta, a gente cria um problemão! E foi o que Bárbara Labres conseguiu após participar do podcast de Evelyn Regly, “Vaca Cast” na última terça-feira. É que a DJ disparou, durante o programa, que era a única DJ mulher no Brasil e enalteceu demais o próprio trabalho.

Em 12 anos de carreira eu nunca ouvi tanta merda junta, tirem as conclusões de vcs: https://t.co/0M3Fm4XnVr pic.twitter.com/VUNOM6qhKQ — Devochka (@devochkamusic) May 24, 2022

E quem não engoliu a história e descascou o abacaxi no Twitter, foi a DJ Devochka — DJ super renomada no Brasil e já tocou em diversos festivais gigantes pelo mundo. “Oi Bárbara Labres, quer dizer então que você é a única DJ mulher do Brasil? Conte nos mais sobre isso”, debochou a moça.

Bárbara, então, respondeu: “Você toca funk? Falei dentro do meu segmento fazendo o estilo de show e de música que eu faço. Inclusive falei que quero ajudar mais mulheres a ter visibilidade dentro do nosso meio. Beijão se precisar de algo só me chamar!”. Devochka rebateu dizendo que o que viu durante o podcast foi Bárbara debochar da música eletrônica — pois disse que não tem letra nas músicas — e dizendo ser única no Brasil. E mais: ainda falou que Labres falou sobre um segmento que nem conhece.

Oi @barbaralabres, quer dizer então que você é a única DJ mulher do Brasil?



Conte nos mais sobre isso. 😹 — Devochka (@devochkamusic) May 24, 2022

A namorada de Débora Moura disparou que “maldade tá nos olhos de quem vê”. E olha Bárbara, só te contar que não foi só ela que viu maldade, ‘tá? Os internautas não gostaram da postura da DJ no podcast e ainda a compararam com “hetero top”. “Eu sempre tentei entender porque a Bárbara Labres atrai tanta sapatão (e mulher hétero também) se eu que sou sapatão nunca consegui ver nada atraente nela. Aí eu percebi que é porque ela parece um homem hétero top. E com esse ego, minha teoria está completamente comprovada”, disparou um internauta.

Eu sempre tentei entender porque a Bárbara Labres atrai tanta sapatão (e mulher hétero também) se eu que sou sapatão nunca consegui ver nada atraente nela.



Aí eu percebi que é porque ela parece um homem hétero top.



Aí eu percebi que é porque ela parece um homem hétero top.

E com esse ego, minha teoria está completamente comprovada. https://t.co/yhFEr23Zo0 May 25, 2022

Labres tentou se justificar em seu Instagram e disse que o trecho viralizado não condiz com que ela disse e que o que quis dizer foi que existe pouca visibilidade para as mulheres DJ’s no nosso país. E que era para assistirem o podcast completo para entender o que ela falou. Então, ‘tá bom né? Se ela diz…