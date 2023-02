Bárbara Heck rebate críticas sobre o seu corpo: “Dá para respeitar?”

A ex-BBB vem sendo acusada de incentivar a magreza extrema.

Gente, nesta terça-feira (15), a ex-BBB Bárbara Heck utilizou as suas redes sociais para falar sobre a onda de ataques que a mesma vem recebendo após publicar o antes e depois de uma drenagem, onde ela está sendo acusada de incentivar a magreza excessiva entre seus fãs.

“Esse assunto rende muito, se eu for como a galera quer que eu seja, ouvir as críticas, aí eu vou querer malhar pra ter coxa, e eu não quero, eu malho pra ficar mais fininha”, iniciou a ex-BBB.

Logo em seguida, a loira se mostrou completamente indignada com a infinidade de comentários ofensivos que vem recebendo e afirmou que só está agindo com o seu corpo de acordo com a forma com que ela gosta, para si.

“Eu não estou incentivando a magreza excessiva, eu estou seguindo o que eu gosto pra mim, para o meu corpo, eu me gosto, sou mais feliz no espelho assim, dá para respeitar? Eu já tive 10kg a mais também, eu não era feliz, mas eu não tenho culpa de ser feliz hoje”, garantiu Bárbara.

Por fim, a gata garantiu que não é por gostar de ser magra que a mesma possui algum transtorno alimentar e afirmou que ela tem o direito de escolher a forma estética que quer que seu corpo tenha.

“‘Ah mas se você gosta de ser mais magra, você tem transtorno alimentar’ Não! Eu só tenho um gosto diferente do seu para o meu tipo de corpo. Tendo saúde, eu posso escolher a forma estética da minha preferência, obrigada”, afirmou a loira.