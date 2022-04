De cortar o coração! Bárbara chora ao falar dos ataques que Lollipop recebeu e recebe apoio

A modelo chorou copiosamente enquanto relembrava o que disseram sobre ela na web depois da eliminação

E não foi só torta de climão que marcou o “Dia 101”, viu? Durante o programa, nesta quinta-feira, (28), Barbara desabafou e revelou o quanto ela sofreu ao ver os ataques que os moradores do Lollipop receberam.

“Eu fui uma das primeiras a sair [do Quarto] e eu assisti muito ao Big Brother. Então, eu sofria por cada um deles. E aí voltar me remete a relembrar tudo”, disse Barbara chorando. Tadeu Schmidt, que a consolou, perguntou o que ela viu que a fez sofrer tanto. “Se criou em algum momento, que o Lollipop era contra o Arthur. E isso não existia! E eu defendia meus amigos e via os comentários sobre as pessoas que a gente gosta. Ainda mais Laís como vilã e ela é super carinhosa. Ela foi pintada como uma pessoa que não é”, chorou a sister, que foi abraçada pelo apresentador.

E esse momento emocionante da Bárbara comentando sobre os comentários ruins que viu seus amigos próximos recebendo, e principalmente os comentários sobre a Laís. 🥺



📹 Reprodução GloboPlay. pic.twitter.com/uYSNy10ygX — Central de Fãs Laís Caldas (@cfdalais) April 29, 2022

Depois da exibição desse momento, a modelo recebeu muito amor e carinho na internet. Claro que a moça teve momentos lamentáveis no programa, fez comentários errôneos, mas o ataque na web é realmente muito pesado! Muito amor e respeito para todos os que participaram — até para Arthur, ‘tá?

Obrigada por todos que procuram entender meu sentimento por aqui, que também sofrem por me defender. Eu queria poder proteger todos vcs. Obrigada por tudo ❤️ https://t.co/sQLOudFwZ2 — Bárbara Heck 🦀 (@bbaheck) April 29, 2022