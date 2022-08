Bárbara Heck, ex-BBB, ficou 21 dias sem comer NA-DA. Meu Deus!

A loira ainda disse que acha que perdeu 7kg com a “dieta”

Bombou no Tik Tok e ganhou a atenção dos famosos. Não é de hoje que os retiros espirituais têm ganhado um espaço entre os assuntos mais comentados do mundo, mas se engana quem acha que eles servem só para uma conexão maior com Deus, porque o jejum traz um outro resultado. Bárbara Heck, ex-BBB, foi uma das adeptas à prática e chegou a emagrecer 7kg.

“Acho que perdi uns 7 kg, mas aí voltei a treinar e a me alimentar, assim que cheguei e fui recuperando”, contou.

Hoje, a gata já retomou a rotina de treinos e a dieta habitual, mas na época em que participou do retiro, ficou sem comer e sem receber visitas no local. Meus Deus!

E não para por aí, porque a musa disse que ficar sem comer é o de menos, quando se tem que ficar sem falar.