Alimentação de Barbara preocupa sisters e telespectadores. A modelo tem se alimentado muito pouco e Lais e Brunna estão atentas.

A modelo Barbara Heck está preocupando os telespectadores do ‘BBB22’. Isso porque a sister tem comido muito pouco, como foi o exemplo desta sexta-feira, (28), que ela comeu duas bolachas e disse que só comeria novamente na festa do sábado — que acabou sendo ontem.

Inclusive, em conversa com os brothers, ela disse que só come ovo, pois não come arroz, feijão, moela, rabada e bucho, então estava sem comer, preocupando Douglas e Rodrigo. E essa pauta já foi levantada na primeira semana quando a produção a alertou sobre sua alimentação.

esse vídeo é muito importante sobre a alimentação da bárbara#BBB22 pic.twitter.com/31dJPgecyv — Ana cnt ~ #BBB22 (@aninhacnt_) January 28, 2022

Em conversa entre Laís e Brunna, as duas comentaram que estão preocupadas com a sister, pois ela pode adoecer por isso. Então, a médica disse a dançarina que já conversou com a amiga e não adiantou.

Os internautas estão pedindo a produção que fale com ela novamente, pois distúrbios alimentares é coisa séria e extremamente perigoso. E, obviamente, essa é uma pauta a ser discutida tanto lá dentro quanto aqui fora, pois muitas mulheres jejuam para não engordar.

e a barbara que sobrevive na xepa de fotossíntese e ovo #bbb22 pic.twitter.com/vzMUJKFbG3 — paiva em #bbb22 (@paiva) January 28, 2022

Já passou da hora da produção dar uma chamada na Bárbara em relação a alimentação, não é normal você não comer nada o dia inteiro, ainda mais que ela passa o dia na academia, não é normal esse comportamento #BBB22