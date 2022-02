E mais uma vez equipe de Jade Picon é criticada! Dessa vez, por Bárbara Heck…

A ex participante não gostou nada, nada da forma como os administradores da empresária se comportam…

A ex participante não gostou nada, nada da forma como os administradores da empresária se comportam…

Durante a ‘Prova do Líder – PicPay’, a ex sister Bárbara Heck acompanhou tudinho pela tela da TV, já que foi a quarta eliminada do ‘BBB22’ né? E suas amigas, Jade Picon e Laís, fizeram dupla na prova, mas a equipe de Jade se comportou como se ela estivesse fazendo sozinha. Ato criticado por Barbara.



ADMs de Jade Picon e Laís Caldas no Twitter

“Muito bizarro a forma como os adms da Jade agem como se ela estivesse fazendo a prova sozinha”, disparou a modelo em seu Twitter (@bbaheck). “É triste chegar aqui fora e ver isso depois de saber a amizade que construímos lá dentro. #forabarbara foi feio demais”, desabafou Heck, pois os fãs da participante subiram votos para que a moça saísse quando foi ao paredão.

Muito bizarro a forma como os adms da Jade agem como se ela estivesse fazendo a prova sozinha.#BBB22 — Bárbara Heck 🦀 (@bbaheck) February 25, 2022

Mas um seguidor rebateu e comprovou que a conta de Laís também teve o mesmo comportamento durante a prova, fazendo Barbara acabar concordando. E eu vou defender Barbara, acreditem! No começo da prova, a conta de Jade não mencionou que ela faria dupla com Lais, enquanto a conta da goiana a mencionou. Essa equipe de Jade Picon é péssima!