Bárbara Evans toma decisão e faz diversas cirurgias plásticas após dar à luz

Bárbara Evans surpreendeu seus seguidores ao revelar que passou por diversos procedimentos estéticos no seu corpo de uma vez só. Após dar à luz aos gêmeos, ela resolveu fazer as cirurgias por causa das mudanças causadas pela gestação.

A jovem realizou mamoplastia com troca de prótese de silicone, correção de diástase, abdominoplastia e lipoaspiração nos glúteos, barriga e costas. Ela apenas contou sobre o procedimento após já ter feito e contou os detalhes das mudanças em seu corpo.

“Eu fiz o T no seio, coloquei 280 ml, porque tirou pele e tudo. Eu queria manter o tamanho, porém dar aquela levantadinha. Tem é mãe sabe que peito tende a cair, não tem para onde correr. Tirei a gordurinha da lateral, sabe quando coloca o sutiã e fica caindo? É horrível também. A cirurgia da barriga: a gente teve que fazer a cicatriz maior, da abdominoplastia, porque eu tive uma diástase muito grande, estava com quatro dedos. Então teve que abrir para costurar o músculo. E também pela quantidade de pele que estava sobrando, ele teve que fazer a maior”, disse ela.

E completou: “E também aproveitei para fazer a lipo na barriga, normal e nada demais. Tirei um pouco do interno de coxa e a bananinha embaixo do bumbum, que sempre tem aquela gordurinha que não é legal, mas não pode tirar muito. As costas tirei aquela dobra que fica e, por incrível que pareça, eu fiz uma lipo há muitos anos e fiquei com uma gordura acumulada na região do cóccix. Tinha muita gordura, então eu tinha aquele desenho nas costas por causa da gordura. E foi isso”.

Por fim, ela contou que também queria ter feito lipoaspiração no braço, mas o médico achou melhor deixar para outra oportunidade. “Eu também queria ter feito o braço, mas o meu médico é responsável, ele falou que não podia fazer por causa da quantidade de gordura que pode tirar, das áreas e o tempo de duração da cirurgia, eu já ia ultrapassar e poderia correr algum risco. Ele trabalha para não ter risco de nenhuma complicação. Foi tudo ótimo, maravilhoso, e agora vou descansar um pouco”, contou.