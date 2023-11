Bárbara Evans revela estado de saúde do filho

A influenciadora deu à luz dois filhos gêmeos e um deles precisou de cuidados especiais, ficando internado na UTI

Bárbara Evans abriu suas redes sociais e contou detalhes sobre o estado de saúde dos gêmeos. Acontece que um deles, Álvaro, precisou ficar internado na UTI desde o seu nascimento na segunda (27), por causa de uma quadro de desconforto respiratório e precisou de cuidados médicos e observação da equipe.

“Álvarozinho está ótimo. A previsão é que hoje tirem o aparelhinho dele e vamos ver como ele vai ficar. Talvez hoje mesmo ele já venha para o quarto dormir com a gente ou amanhã de manhã. Ele está ótimo, mamando o colostro da mamãe”, disse ela.

“Eu estou ansiosa para tirar foto dos dois juntos. Ontem, no parto, não deu muito para ver. A gente está achando que eles são muito iguais. Queremos fazer uma foto deles juntos para ver. Acho que só o queixo que muda. Logo ele está aqui em casa com a gente. Provavelmente a gente só vai ter alta no hospital”, afirmou.

Os gêmeos Álvaro e Antônio nasceram na segunda-feira, 27, com 34 semanas de gestação. “Meus meninos chegaram. 27/11/2023 34 semanas e 3 dias. Álvaro: 2.356g, 45cm, 14:08. Antônio: 2.090g, 44cm, 14:10”, disse ela na legenda.