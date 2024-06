Bárbara Evans rebate críticas sobre fazer cirurgia plástica pós gravidez de gêmeos

Bárbara Evans usou suas redes sociais para rebater o comentário dos haters após dizer que faria uma cirurgia plástica depois de dar à luz aos gêmeos, Álvaro e Antônio.

Fazendo a linha simcera, a influenciadora rebateu internautas que apontaram que a influenciadora digital talvez não precisasse de tantas operações. “Deixa eu falar com as mal-amadas: quem decide se meu corpo está bom ou não sou eu”.

“Se ninguém está vendo, problema [deles], eu estou e se posso e tenho condições de fazer, vou fazer, sim, principalmente subir meus peitos, que agora só olham para baixo. Para de se meter na vida dos outros, que tenho certeza que, se você tivesse dinheiro [faria o mesmo]”, disse Bárbara, antes de concluir o recado.

“Só esqueceram de falar o principal: o corpo é meu. Isso mesmo. Vão lavar uma louça, esfregar um chão e me deixa com meu corpinho, que vou ficar bem gostosa. Hoje em dia o povo fica muito doido, acha que tem o direito de falar da vida alheia. Não vou nem ficar me justificando, porque, além de não precisar, não tenho saco”, finalizou.