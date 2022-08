Bárbara Evans rebate críticas sobre a filha, Ayla: “A filha é minha”

A loira abriu o coração nas redes sociais e rebateu os comentários que tem recebido diante a criação da filha

Receba! Bárbara Evans não se calou diante dos comentários maldosos que recebeu dos internautas, criticando a criação de sua filha. A modelo não deixou nada passar em branco e afirmou que a filha é dela e que ela faz o que bem entender com a criação da pequena Ayla.

“A filha é minha. Fiquei com ela nove meses em minha barriga. Sofri para ter ela, quis muito ter. Então, se eu deixo ela na televisão, no celular, no iPad, se a deixo de cabeça para baixo, se sento, se a coloco no chão, se eu rolo ela, se durmo em cima dela, não interessa. A filha é minha, vou fazer o que eu quiser com ela, Brasil”, disse a modelo.

Bárbara ainda brinca e agradece a ‘Galinha Pintadinha’ que ajuda a manter a paz em casa em alguns momentos.