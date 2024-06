Bárbara Evans desabafa ao falar sobre saúde do filho internado: “Chorei”

Bárbara Evans usou o seu espaço para compartilhar um desabafo após um de seus filhos gêmeos, Antônio, de 6 meses, ser diagnosticado com bronquite. A influenciadora ressaltou que o pequeno está internado há cerca de uma semana e ela fala sobre esgotamento físico.

Em seus stories no Instagram, visivelmente abalada, Bárbara contou que, na noite anterior, acabou chorando de cansaço. “Hoje completa sete dias que estamos no hospital. Ontem, antes de dormir, chorei muito. ‘Mas ele não está melhorando?’. Está, mas chorei por tudo que a gente está vivendo, porque não aguento mais ele sofrendo, por todas as mães que estão vivendo as lutas delas do meu lado, pelo meu cansaço, de saudade dos meus filhos que estão em casa”, declarou ela.

“Chorei por estar muito cansada e saber que não sei quando isso vai acabar. Perguntei para Deus como e de onde tirar mais força porque meu corpo está dando indícios de que não aguenta mais, minha mente não, ela segue firme, mas meu corpo começou a falhar. Começou a dar indícios de que estou cansada por mais que eu vá continuar”, continuou Bárbara Evans.

Em seguida, a filha de Monique Evans revelou que precisou tomar um calmante para conseguir descansar um pouco. “Ontem dei uma assustada com algumas coisas que aconteceram comigo, fiquei preocupada porque preciso continuar, não tem opção. Pensei: ‘vou aproveitar que meu marido está aqui, que é final de semana, e vou tentar me desligar’. Sei que ele [bebê] está bem, estável, e que essa noite não ia mudar nada. Ia deixar para mudar durante o dia, tomei um calmante, acordei outra pessoa, graças a Deus acordei muito bem. É ter fé, buscar saídas, soluções e acreditar muito”.