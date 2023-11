Bárbara Evans dá à luz filho passa a noite na UTI por precaução

A loira deu à luz aos gêmeos Álvaro e Antônio, fruto do seu relacionamento com Gustavo Theodoro

Minha fofoqueiras ficaram agitadas com o nascimento dos gêmeos de Bárbara Evans com o empresário Gustavo Theodoro. Acontece que Álvaro e Antônio precisaram passar a noite na UTI. Vale ressaltar que eles nasceram na noite de ontem (27) e precisaram de observação da equipe médica após algumas complicações.

Nos stories de seu Instagram, a filha de Monique Evans apareceu para falar um pouquinho de seu parto e dar notícias aos seus seguidores. “Nasceram os meus pacotinhos. O Antônio está aqui comigo e o Álvaro nasceu com um desconforto na respiração, então ele está em observação, mas está ótimo também. Logo ele deve sair da observação, é só por precaução mesmo”, contou ela.

“Papai foi lá na UTI para ficar um pouquinho com ele. Eu estou esperando tomar um banho pra conseguir ir lá ficar um pouquinho com ele, tirar o leitinho, dar para ele. Álvaro. Ele está ótimo, só com um pouco de desconforto na respiração. Mas está tudo bem”, disse Bárbara.