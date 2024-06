Bárbara Evans chora ao falar sobre o quadro clínico de seu filho: “Estou bastante abalada”

Minha gente, através das suas redes sociais, a atriz e modelo Bárbara Evans atualizou os seus fãs, amigos e até mesmo familiares a respeito do quadro clínico de seu filho, Antônio, de apenas seis meses.

De acordo com Evans, que devido às atuais circunstâncias não está em condições de responder a ninguém, o pequenino está estável, mas segue na Emergência à espera de um leito na UTI.

“Bom dia, gente. Desculpa amigos, família, todo mundo. Não estou conseguindo responder as mensagens. Antônio está estável, igual ontem. Estamos esperando uma vaga na UTI, porque não têm”, iniciou a modelo, que continuou: “Estou arrumando as coisas, porque não tem onde ficar quando vai pra UTI. Já tomei banho, porque não sei quando vou tomar banho de novo. A gente vai se falando. Tem que ser forte… Agradeço a preocupação de todos! Não estou conseguindo falar agora, estou bastante abalada. Mas agradeço do fundo do meu coração!”.