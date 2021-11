Barbara, desesperada se joga ao mar! Será que Christian vai salvá-la?

Em Um Lugar ao Sol, Barbara se joga no mar e é salva por Christian.

Tadinha de Bárbara! Sua vida vai ficar bastante complicada em Um Lugar ao Sol!

Fortes emoções! É isso que podemos dizer do desenrolar da trama Um Lugar ao Sol. Na trama das 9, Barbara perderá seu filho depois de um parto bem complicado. Com a morte do bebê, a esposa de Christian/Renato entrará em depressão. Ela também saberá que após este ocorrido não poderá ter mais filhos. Diante de todo este drama na vida de Barbara, ela ficará fora de si e se jogará no mar, na tentativa de se matar.

Christian salvará Barbara no mar. Foto: Gshow.

Com gravidez de risco, após ter um sangramento, Barbara, que tinha como maior sonho de sua vida casar e ter filhos, ou seja, formar uma família, vai se ver sem chão diante de tudo isso.

Leia também Christian vende supermercado e é boicotado.

O capítulo em que Barbara perde seu bebê vai ao ar nesta sexta-feira. Ela não vai imaginar que Christian sabe de tudo. Para piorar a situação, ele vai rejeitar o filho, já que assumiu a identidade de seu irmão, Renato.

Devemos lembrar também que Renato teve um filho com sua amante e Barbara não sabe de nada.

Barbara não poderá mais ter filhos. Foto: Tribuna Hoje.

Ainda no capítulo, Santiago avisará o genro sobre sua filha não poder mais ter filhos. Ele também contará para Christian que Barbara foi para a cidade de Búzios e que estava bastante perturbada.

Por sorte o moço chegará a tempo para salvar sua mulher que estará afogando no mar…

Novela boa é assim! Com impacto a cada capítulo, não acham?