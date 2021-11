Christian vende supermercado e é boicotado.

Em Um Lugar ao Sol, Christian venderá uma unidade do supermercados Redentor e será boicotado por Túlio na trama das 21hs.

Considerado por seu Sogro, Santiago, como sucessor nos negócios da empresa, Christian sofrerá boicotes.

“Um Lugar ao Sol” irá pegar fogo nos próximos capítulos! Eu tô no chão! Vem que eu te atualizo de tudo!

Santiago que é interpretado pelo ator José de Abreu irá se aproximar de Christian e perceber grande potencial do rapaz para os negócios da empresa. De certa forma, Christian irá se destacar pela venda de uma unidade da rede de mercados e com isso seu sogro irá declarar que o genro se tornará seu sucessor. Esta atitude despertará a inveja de Túlio, interpretado por Daniel Dantas e ele irá tentar boicotar Christian de todas as formas… ihhh…

E Túlio além de maldoso, trai sua mulher Rebeca (Andrea Beltrão) com Ruth (Pathy de Jesus). A amante é cúmplice de suas falcatruas dentro da empresa.

A sementinha da inveja por parte de Túlio será plantada assim que Christian finaliza a venda da unidade e com isso será elogiado por seu sogro que falará que o rapaz será seu sucessor dentro da Redentor. Santiago ainda presenteará Christian com uma caneta que foi de seu pai e dirá que futuramente a cadeira da presidência será dele. Isso vai ser pouco pra Túlio invejoso ficar possuído de raiva e inveja…

Será que Christian vai conseguir lidar com a inveja e os boicotes de Túlio? Haja sal grosso galera!