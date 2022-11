Bárbara Coelho conta caso de assédio: “Recebi vídeos de um homem se masturbando”

Apresentadora do ‘Esporte Espetacular’ contou em entrevista para Patricia Goulart, do ‘O Globo’ mais detalhes sobre a situação

Que horror, a nossa musa do ‘Esporte Espetacular’ contou que passou por uma situação horrível relacionada ao abuso sexual. Em entrevista à coluna de Patrícia Goulart, Bárbara Coelho contou que recebia vídeos de um homem se masturbando com fotos dela.

“Resolvi denunciar porque tenho voz e preciso usá-la. Eu parei de receber, mas estou tomando as providências legais. Minha intenção ao tornar público algo tão íntimo é fazer com que as mulheres busquem ajuda e denunciem”, disse ela.

Coelho ainda diz que as mulheres têm que expor casos assim. “Só vamos ter medidas contra crimes cometidos contra nós quando conseguirmos expor a violência que sofremos. Enquanto tudo isso ficar da porta de casa para dentro, dificilmente vai ter política para nos proteger. Eu tenho como me proteger de várias maneiras, possuo recursos. Mas a grande maioria, não”, declarou.