Bárbara Borges é a escolhida para a roça fake e já planeja vingança contra Deolane

Ex-paquita foi a escolhida pelos internautas para conferir o reality de outro ângulo

Olha ela! Babi foi a escolhida pelo público para ver A Fazenda de um novo ângulo, por trás das câmeras. A ex-paquita conseguiu passar pela roça fake sendo a escolhida pelos internautas com 52,32% dos votos. Bárbara já chegou chegando e debochou de Deolane, sua rival dentro do reality, vem aí a vingança de Babi. Ansioso? Porque eu não posso mais esperar.

Babi ainda disse que o tombo de Deolane vai ser grande, ou seja, teremos um plano para acabar com a reputação da advogada dentro do seu grupo. “Se a gente fosse má, a gente já teria saído”, disse a advogada após voltar para a sede na roça. “O povo lá fora não é doido, eles estão vendo tudo”, completou. “Maldosa, agressiva, perigosa”, rebateu Bárbara, ao acompanhar a conversa.

Bárbara ainda promete que o jogo ainda não acabou e que ela voltará para bater de frente com suas inimigas dentro da sede. Isso porque Deolane já está planejando o que vai falar para ela no programa do Faro, no domingo. Se prepara…