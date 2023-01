Bárbara Borges conta sobre o primeiro beijo em Iran: “Coração saindo pela boca”

Ganhadora da Fazenda contou que o momento aconteceu no quarto de Shayan

Pega fooogo cabaré! Babi contou detalhes sobre o seu primeiro encontro a sós com Iran Malfitano para Léo Dias. A vencedora da Fazenda contou que o primeiro beijo entre os dois teve direito a frio na barriga e aconteceu na casa de Shayan, que foi expulso do reality por causa de uma briga com Tiago Ramos.

“Quando a gente se encontrou fora do jogo não teve jeito. Foi só a gente ficar junto. Só eu e ele, um segundo pra acontecer [..] Foi na casa do Shayan o primeiro beijo. Ficamos a sós no quarto do Shay, sem câmera e sem microfone. E aí ao mesmo tempo eu senti um medo em mim de ‘poxa somos amigos né em primeiro lugar’ e a amizade pra mim ela é muito importante”, disse.

A musa ainda escreveu que não queria estragar a amizade dos dois. “Eu não queria que estragasse e esse meu bloqueio tava aos poucos abrindo, mas bastou um abraço nosso, a gente se abraçou e eu senti meu coração quase saindo pela boca. Eu entendi que o que eu estava sentido era real”, explicou.