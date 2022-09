Bárbara Borges chora e conta drama sobre estar sem trabalhar desde 2019

Atriz contou detalhes sobre a separação do ex-marido, Pedro Delfino, para os peões que deram suporte para a loira

Ai gente, que drama mais triste. Na segunda-feira (26), a atriz Bárbara Borges abriu o coração na Fazenda para os peões, seus amigos de confinamento no reality da Record. A musa disse estar mesmo precisando do dinheiro, pois está sem trabalhar desde 2019. A loira ainda contou detalhes sobre a sua separação dolorosa com o ex-marido Pedro Delfino em 2020.

“Desde 2019 eu estou sem trabalhar atuando. E, foi um momento muito crítico da minha vida. Eu passei por depressão, vi meu casamento desabando… Tudo o que eu achava que tinha de perfeito na minha vida, que era a minha profissão e o meu casamento, estava ruindo. E teve a questão do exagero do álcool, porque eu estava mal da cabeça”, disse, aos prantos.

A peoa ainda disse que está no reality pelo dinheiro, mas que não vale passar por cima dos outros participantes, rainha ela, né? “E, de 2019 pra cá, a minha vida financeira, com dois filhos e a separação, perdi grana. A minha fonte de renda era atuando. E eu pensei: ‘Cara, ‘A Fazenda’ vai ser uma oportunidade pra retomar’. O que eu quero é trabalhar. É um preço muito alto. R$ 1,5 milhão é lógico que eu quero, mas não vale a pena, pra mim, brigar com todo mundo, humilhar as pessoas. Eu só queria retomar a minha estabilidade financeira, porque fiquei muito dependente da minha mãe”, contou.