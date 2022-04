BA-BA-DO! Ao vivo, Bárbara dispara sobre Arthur Aguiar: “Ele não vale nada”

Foi um babado só viu? Quem assistiu viu que a coisa foi fogo no parquinho

E a lavação de roupa suja correu solta no programa “A Eliminação”, especial de fim de ‘BBB22’, viu leitor(a)? Ana Clara e Bruno de Luca ficaram chocados com a sinceridade dos participantes e Bárbara foi responsável pelo momento ícone do programa!

É que teve o pódio de pessoas consideradas “Nota de 3 Reais”, que foram títulos que levavam durante o “A Eliminação”, toda quarta-feira no Multishow, e Arthur Aguiar ficou com o primeiro lugar — ou seja, os amiguinhos o acham falso. E claro que Arthur fez a vítima né? “Isso aqui pra mim não é nada diferente de todos os “Jogos da Discórdia” de toda segunda-feira”, disparou o pobre coitado milionário.

Ana Clara perguntou se alguém lembra ter dado “Nota de 3 Reais” pro Arthur e Barbara foi uma das que levantou a mão. “Eu dei, mas foi boba minha justificativa”, disse a modelo. A apresentadora então quis saber qual foi a justificativa — e claro que ela lembra — e a modelo disparou: “Eu tinha que dar para alguém né? E eu dei para o Arthur. E daí o Bruno falou: ‘então você acha o Arthur falso’. E eu falei: ‘não, não acho ele falso! Eu só acho que ele não vale nada”.

Arthur deu uma risadinha bem sem graça e enquanto a maioria ria, Paulo André abaixou a cabeça e não viu graça alguma assim como Naiara Azevedo e Douglas Silva. Foi bem chato mesmo, mas errada totalmente ela não ‘tá né?

"Dei nota de três reais pro Arthur mas tinha que dar pra alguém. E o Bruno me perguntou se era porque eu achava ele falso. Não, falei que não vale nada…" (Bárbara)



🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️#BBB22 #BBBAEliminação pic.twitter.com/Oi27C06PjC — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 28, 2022