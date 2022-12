Barack Obama presta homenagem a Pelé: “Foi um dos melhores que eu já vi jogar o jogo bonito”

Ex-Presidente dos EUA não deixou de prestar sua homenagem para o futebolista que morreu aos 82 anos

Pelé teve a honra de receber a homenagem de Barack Obama depois de sua partida deste mundo para o mundo espiritual. O ex-Presidente dos EUA disse que ele foi um dos melhores que já viu jogar e ainda disse que ele tinha um jogo bonito. Vale ressaltar que Pelé faleceu por falência múltipla de órgãos proveniente de um câncer de cólon.

“Pelé foi um dos melhores que eu já vi jogar o jogo bonito. E como um dos atletas mais reconhecidos do mundo, ele entendeu o poder do esporte para unir pessoas. Nossos pensamentos estão com a sua família e todos aqueles que o amavam e admiravam”, escreveu Obama no Instagram.

Pelé ainda foi considerado como o melhor jogador da história do futebol brasileiro. Fez história!